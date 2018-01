Como atrair os alunos que saem do ensino médio para que queiram ser professores?

Segundo o ministro Haddad, o interesse aparecerá se a carreira do professor não estiver em desvantagem em relação às demais carreiras. “Vamos perder jovens vocacionados para dar aula para outros professores por uma questão socio-econômica”.

Além da questão salarial, o governo prevê outras medidas para valorizar a carreira do docente, como “capilarizar” a rede de oferta de cursos de licenciatura. “Tomamos a decisão de praticamente duplicar os cursos de pedagogia, mesmo nas cidades do interior dos Estados. O projeto reúne 38 institutos federais – os antigos Cefets – que terão que oferecer cursos de licenciatura em mais de 300 cidades. “Estes novos cursos, junto com os já existentes nas universidades, possibilitará a oferta de cursos de licenciatura gratuitos e de qualidade.”

O ministro completa ainda que o ensino deve estar próximo aos alunos. “Aquela ideia de formar os jovens na capital e que depois ele voltará para dar aulas na sua cidade tem que ser invertida. Devemos levar a possibilidade de formação até eles”.