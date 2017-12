Comecei o curso de japonês

“Na segunda-feira passada, tive minha primeira aula de japonês. Termino meu curso de inglês no próximo semestre e achei que deveria conhecer uma outra língua mais diferente. Além de contar bastante para o currículo, gosto muito da cultura do Japão. Quando tenho tempo livre entre os estudos, gosto de assistir aos doramas, que são os dramas japoneses. São como as novelas brasileiras, mas, para mim, são bem mais divertidas. Baixo na internet. Em alguns sites, você encontra a versão traduzida.

Na escola, estávamos preocupados, na semana passada, com a nova data do Enem. Algumas pessoas ainda não sabiam se iam ter que desistir. Os professores estão programando horários para estudar à tarde, para dar dicas de como resolver os exercícios, mas ainda não fechamos as datas.

Na quarta-feira, decidi ir ao Video Games Live, um show só com músicas de videogames. Fui com um amigo e meu namorado, e nos divertimos muito relembrando a infância. Tinha músicas de uns jogos bem antigos. Fiquei um pouco preocupada, porque cheguei em casa tarde e ainda tive que estudar pra caramba. Tinha prova na quinta de manhã e eu estava um pouco desesperada, com medo de não dar tempo de revisar tudo. No final, acertei 20 de 25 questões. Fui super bem para uma prova para a qual eu estudei mais ou menos.

Meu objetivo agora é focar mais nos assuntos das provas específicas de Design, como desenho geométrico e funções. Às vezes até procuro os professores de matemática e geometria na escola para tirar dúvidas, mas normalmente estudo sozinha mesmo. Procuro nos livros, busco as informações, não tenho muita dificuldade.

Tirei o feriado para dar uma lida nas matérias e fazer as tarefas de matemática e física para esta semana. Acho que tem prova, mas ainda não sei que dia vai ser. Mesmo assim, tive bastante tempo para descansar e ver meus amigos.”