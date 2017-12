Começam as inscrições para o programa de trainee da Souza Cruz

Por Bruna Tiussu

Recém-formados de todo o país já podem se inscrever no programa de trainee da Souza Cruz. As vagas são para as áreas de finanças, fumo, industrial e marketing e podem concorrer candidatos formados nas áreas relacionadas entre dezembro de 2007 e dezembro de 2009. As inscrições vão até 14 de setembro, no site www.souzacruz.com.br.

Os candidatos devem ter inglês fluente e disponibilidade para mudanças, já que as oportunidades podem ser oferecidas em qualquer das unidades da Souza Cruz.

O processo seletivo é dividido em quatro etapas: inscrições no site; testes online; dinâmica de grupo e teste presencial de inglês; estudo de caso e entrevista individual.

Os trainees são considerados funcionários e têm carga horária de oito horas diárias. O salário inicial é de R$3.824,00. O valor passa por evoluções a cada ciclo do programa, que tem duração de 18 meses, seguidos de mais seis meses de suporte final em coaching. Os reajustes são feitos após avaliações de desempenho dos trainees, que ao término do programa assumem uma posição gerencial na empresa.

Os benefícios oferecidos são assistências médica e odontológica, reembolso de medicamentos, benefício oftalmológico, plano de aposentadoria, alimentação e política de transferência em caso de mudança de localidade.

Os selecionados iniciam as atividades em janeiro de 2010.