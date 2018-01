Começa segundo escrutínio no Memorial

Começa o segundo escrutínio para a eleição do reitor da USP, na biblioteca do Memorial da América Latina. Todos os oito candidatos seguem no páreo. A votação poderá ocorrer em 45 minutos.

É bom lembrar que se em dois escrutínios a maioria absoluta não for atingida será feita uma terceira votação, incluindo-se na lista os nomes que receberem maior número de votos.

Em caso de empate, em qualquer dos turnos, integrará a lista o professor titular com maior tempo de serviço docente na USP.