Começa o vestibular para Economia da FGV em SP

No período da manhã, entre 8h30 e 12h30, os candidatos à Graduação em Economia na Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizarão as 75 questões das provas de Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia. Haverá provas também no período vespertino.

Os primeiros estudantes que acabarem de fazer o exame podem deixar o local de prova a partir de duas horas após o início, sem levar o caderno de questões.

O processo seletivo corresponde ao primeiro semestre de 2010. A FGV oferece 55 vagas de Economia em turno integral.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 7 de dezembro pelo site www.fgv.br/vestibulares a partir das 18h. A segunda fase será realizada no dia 13 de dezembro das 8h às 13h, com questões discursivas de matemática e de língua portuguesa, e a redação. A lista de aprovados sai no dia 23 de dezembro.