Começa o vestibular do Mackenzie

O processo seletivo da Universidade Presbiteriana Mackenzie começa hoje e segue até amanhã, dia 11 de dezembro. São 4,7 mil vagas para 27 cursos em diversos câmpus e turnos.

As provas são divididas em duas etapas. Às 14h30, haverá exame de habilidades específicas os candidatos a uma vaga no curso de Arquitetura e Desenho Industrial.

Amanhã fazem prova às 8 horas os candidatos a uma vaga nos cursos da área de Exatas. Às 14h30, os candidatos a uma vaga em cursos de Biológicas e Humanas.

Os gabaritos serão divulgados no site do Mackenzie (www.mackenzie.com.br) quinze minutos antes do término das provas. O Estadão.edu acompanha e coloca aqui no blog as respostas divulgadas pela universidade.