Começa na próxima terça a Semana de Design do Instituto Mauá de Tecnologia

O Instituto Mauá de Tecnologia oferece entre os dias 24 e 26 de agosto a 2ª Semana de Design, voltada aos alunos do curso de Design de Produto. Por meio de palestras e apresentações, a coordenadoria do curso pretende mostrar aos alunos as novas inovações na área, com o tema “Design Innovation”. Também são aguardados profissionais de diferentes segmentos – automobilístico, de cosméticos e consultoria, por exemplo.

Entre os palestrantes desta edição, estão João Marcos de Oliveira Ramos, chefe da área na Ford, Peter Fassbender, responsável pelo Centro de Estilo da Fiat, e Jaako Tammela, da Whirlpool S. A. O evento é aberto ao público, mas tem vagas limitadas.

A 2ª Semana de Design acontece no Auditório H201 do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, campus de São Caetano do Sul (Praça Mauá, 01).

O site www.maua.br está disponível para mais informações e inscrições.