Começa hoje programação de cursos rápidos da Faap

Começa hoje na Faap a programações de outubro dos cursos de curta duração do Projeto Pense Melhor, realizada pela Pós-Graduação da instituição. No câmpus de São Paulo serão oferecidos quatro cursos para desenvolver o pensamento produtivo, uso de indicadores para monitoramento de projetos, o exercício da liderança e técnicas de negociação de vendas. As sedes da Faap em São José dos Campos e em Ribeirão Preto também realizarão cursos ao longo do mês.

O projeto é voltado para acadêmicos e profissionais de recursos humanos, marketing, negócios e interessados em desenvolver ações relacionadas à criatividade. Os cursos são modulares, com duração de quatro horas.

As inscrições podem ser feitas por meio do site.

Todos os participantes receberão o livro correspondente ao curso, além do material de apoio e certificado de participação. O investimento para cada um dos cursos é R$ 195,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3662-7449.