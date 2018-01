Começa final do desafio BM&FBovespa

A final do Desafio BM&FBovespa acaba de começar e a torcida das 30 escolas faz a festa no saguão do prédio da Bolsa. Cerca de 250 amigos, colegas de escola e familiares dos competidores acompanham a competição.

Na arquibancaa, Elza de Castro, de 76 anos, acompanha o neto Carlos Eduardo de Castro, do Colégio Koelle, de Rio Claro. Depois e três horas de viagem, ainda mostra disposição para apoiar o neto. “Operei o joelho recentemente, mas se ele ganhar vou sair correndo para comemorar”.

Bruna Santana, de 17 anos, do Sena de Miranda, veio em todas as elminatórias. “Eles estão muito ansiosos, na escola só se fala disso, acho que vale a pena”, diz ela.