Começa a prova da PUC-SP

Os portões já estão fechados, e os candidatos poderão começar a responder às questões do Vestibular Unificado PUC-SP dentro de cinco minutos. Apenas para os cursos da PUC-SP, são 12 mil inscritos que prestam vestibular neste domingo na capital e em diversas cidades do Estado. O tempo mínimo de permanência no local de prova é de três horas, e o exame acaba às 19h.

Além da PUC-SP, o Vestibular Unificado é utilizado como processo seletivo em outras instituições: Faculdades Integradas Rio Branco (FRB), Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein (FEHIAE), Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Faculdade Santa Marcelina (Fasm).

Os alunos que vão prestar Economia na FGV de São Paulo também começarão a segunda parte da prova às 14h. De manhã, os candidatos resolveram questões de múltipla escolha de Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia. Houve intervalo para o almoço entre 12h30 e 13h45. Agora os candidatos voltam ao local de prova para fazer as provas de Inglês, Física, Química e Biologia. Os candidatos terão um mínimo de duas horas e um máximo de quatro para finalizar a prova.