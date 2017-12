Com quase 40 mil participantes, começa a 2ª Olimpíada Nacional em História do Brasil

Os participantes da 2ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) têm até as 23h59 desta terça-feira, 24, para enviar as respostas das nove questões de múltipla escolha referentes ao conteúdo da primeira etapa online. Entre os temas abordados, futebol, carnaval e integralismo. As equipes também deverão submeter um questionário com o perfil socioeconômico do grupo.

A largada oficial da competição foi dada na última quinta-feira, 19 – Dia Nacional do Historiador – na sede do Museu Exploratório de Ciências (MC) da Universidade Estadual de Campinas.

Ao todo, 39.804 estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental e do ensino médio, liderados por 3.676 professores de história de todo o País, participam da ONHB. Durante quase dois meses, as equipes vão realizar provas online, interagir no blog da Olimpíada e trocar experiências em redes sociais.

Comparada a 2009, a competição praticamente triplicou o número de inscritos. Em 2010, todos os Estados estão representados na competição. De adesões mais tímidas como a do Amapá, com 11 equipes, até outras mais expressivas como Ceará e São Paulo, respectivamente com 1.234 e 3.371 grupos.