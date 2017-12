Começa 2ª fase da Unesp

Começaram às 14h deste domingo as provas comuns da segunda fase do Vestibular 2012 da Unesp. O exame vai até 18h30, com 24 questões no domingo mais 12 na segunda-feira, quando também deverá ser feita uma redação. As 36 questões são discursivas.

São oferecidas 6.629 vagas para as 156 opções de cursos disponíveis no Vestibular 2012 e distribuídos em 29 unidades localizadas em 19 cidades de todas as regiões paulistas (Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Tupã).

Além das 19 cidades com oferta de cursos, as provas são aplicadas também nas seguintes cidades paulistas: Americana, Campinas, Dracena, Guarulhos, Jundiaí, Ourinhos, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba. Também haverá exame em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba.

O resultado final será divulgado em 27 de janeiro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(com assessoria da Vunesp)