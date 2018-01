Com projeto chamado Wikitrânsito, ex-aluno ganha bolsa na Universidade do Google

Foi anunciado hoje o nome do grande ganhador de uma bolsa para estudar na Singularity University, instituição com sede na Califórnia, no Vale do Silício. Fábio Teixeira concorreu com 229 pessoas e vai cursar o programa de verão da instituição de ensino que fica dentro da Nasa.

Formado no curso de Tecnologia de Desenvolvimento de Software da Fiap, ele precisou responder à pergunta “Qual é sua proposta de inovação tecnológica que pode transformar e trazer valor agregado à vida de pelo menos um milhão brasileiros nos próximos quatro anos?”.

A ideia de Teixeira foi criar o Wikitrânsito – sistema colaborativo de acompanhamento das condições do transito na cidade, que indica as melhores rotas de forma personalizada e permite a integração com o transporte público via GPS.

Nos EUA, ele terá a oportunidade de desenvolver seu projeto juntamente com outros 79 participantes internacionais selecionados pela SU – o curso começa dia 19 de junho e dura 10 semanas.

O corpo docente da instituição, que é conhecida como Universidade do Google, é um de seus maiores chamarizes. Entre os professores estão o criador da SU, o futurista e inventor Ray Kurzweil, o empreendedor do Vale do Silício e diretor-executivo da SU, Salim Ismail, e o ex-astronauta Dan Barry.

