Com menos chuvas, segundo dia de provas na UFV foi tranquilo

Nesta manhã aconteceu o segundo e último dia de provas para o processo seletivo da Universidade Federal de Viçosa, (UFV), em Minas Gerais. Os testes foram aplicados das 8 horas até as 12h30 e aconteceram “com tranquilidade”, de acordo com o diretor de vestibular e exames da UFV, Orlando Rodrigues. “Choveu menos do que ontem na região e a prova aconteceu na mais absoluta tranquilidade”, disse.

A Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) da UFV já está de posse do gabarito dos testes de hoje. Em breve ele será divulgado no site www.copeve.ufv.br. O Estadão.edu acompanha e coloca aqui no blog o link para você acessar as informações.

Hoje foram aplicadas as provas de língua portuguesa, redação e conhecimentos específicos. Em língua portuguesa, foram oito questões de múltipla escolha. Em conhecimentos específicos, oito questões objetivas e quatro discursivas relacionadas ao curso pelo qual o candidato concorre a uma vaga.

Cerca de 19,5 mil candidatos fizeram a prova da Federal de Viçosa. Com exceção do curso de Medicina, os os testes foram aplicados em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. A universidade divulga os resultados no dia 31 de janeiro.

O curso mais concorrido é Direito, com 35,5 candidatos por vaga, seguido de Engenharia Química, com 27,8 e de Engenharia Civil, com 22,7.

