Com a divulgação da lista de aprovados, o site da Fuvest chegou a sair do ar. Neste momento, opera com normalidade. (Confira aqui para ver a lista.)

A divulgação acaba com a espera dos 34.346 candidatos que compareceram à segunda fase do processo, entre os dias 3 e 5 de janeiro. Juntas, USP, Santa Casa e Barro Branco oferecem 10.812 vagas.