Com cartazes provocativos, começa protesto de estudantes da USP

* Por Caio do Valle, do Jornal da Tarde

Estudantes que ocupam o prédio da diretoria da FFLCH estão realizando um ato contra o reitor da USP, João Grandino Rodas, e a presença da PM no câmpus da zona oeste. Os manifestantes se concentram em frente à reitoria, na Cidade Universitária, no início da noite desta segunda-feira.

Funcionários não estão sendo impedidos de entrar ou sair no prédio. A reportagem contou 8 agentes da Guarda Universitária em frente ao edifício, mas desde as 15h não localizou nenhuma viatura da Polícia Militar no câmpus.

Os alunos colaram cartazes provocativos. Um deles, afixado numa placa de trânsito, mostra um soldado da PM segurando um objeto fálico em vez de um cassetete.