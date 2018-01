Escola Estadual Prof. Tenente Ariston em primeiro lugar na segunda rodada

Escola Estadual Prof. Tenente Ariston, de São Paulo, ficou em primeiro lugar na segunda rodada do Desafio BM&FBovespa. Com base em informações fornecidas em um envelope e analisando a situaçã-problema da rodada, sobre pressões nos preços e incertezas externas, que adiaram mudanças na política monetária do Brasil, os alunos do grupo decidiram investir em ações que tiveram maior rentabilidade.

Em segundo lugar ficou o Colégio Termomecânica, de São Bernardo do Campo. Em terceiro lugar, Colégio Nossa Senhora dos Remédios, de Osasco.

O Desafio BM&FBovespa dará R$ 25 mil ao grupo vencedor.