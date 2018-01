Colégio São Luís sedia o I Simpósio Brasileiro sobre bullying

O Sindicato de Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo – Sieeesp, em parceria com o “Jornal Jovem”, promove o “I Simpósio Brasileiro sobre Bullying”, uma oportunidade para troca de idéias sobre um tema tão recorrente nos últimos anos. O evento acontece no dia 3 de maio (terça-feira), das 8h30 às 18h30, no Salão de Eventos do Colégio São Luís (rua Luís Coelho, 323 – próximo ao metrô Consolação).

Participarão do Simpósio a educadora Cleo Fante, autora do livro “Fenômeno Bullying – Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz”; o pediatra Lauro Monteiro, editor do site “Observatório da Infância” ; a médica Margarida Barreto, pesquisadora da PUC/ SP sobre assédio e violência moral no trabalho; a advogada e professora universitária Juliana Abrusio, coordenadora da pós-graduação em Direito Eletrônico e Internet do Centro Universitário da Grande Dourados; e a psicanalista Sonia Makaron, idealizadora e diretora do Jornal Jovem e coautora da cartilha da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP.

Os interessados em participar – professores, alunos e pais, entre outros – devem ligar para 5583-5555 e fazer a inscrição, que tem o custo de R$ 100,00. As escolas associadas ao Sieeesp têm desconto de R$ 50,00.