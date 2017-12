Colégio São Luís realiza hoje Fórum de Profissões

O Colégio São Luís realiza nesta terça-feira, 17, a 8ª edição de seu Fórum de Profissões. O evento, marcado para as 14h30, tem o objetivo de ajudar os alunos do ensino médio a escolher uma carreira. Divididos em grupos, eles vão esclarecer suas dúvidas com ex-alunos do colégio que, hoje, são profissionais bem-sucedidos em suas áreas de atuação.

O encontro começa com uma palestra de Letícia Bechara, gestora de vestibular e coordenadora de Pós-graduação da Trevisan Escola de Negócios, cujo tema será ‘Carreiras em Alta’.

Participarão do fórum deste ano o engenheiro Renato Auriemo, presidente da construtora RMA; a juíza Maria Gabriela Spaolonzi Sacchi, da 13ª Vara da Fazenda Pública; o jornalista Sérgio Teixeira Junior, diretor executivo da revista Exame e responsável pelo portal Exame; o economista Jorge Moisés Dib Neto, gestor de Multimercados da BRZ Investimentos; o arquiteto e urbanista José Roberto Sadek, secretário adjunto da Secretaria da Cultura do município de São Paulo; o ator Eduardo Semerjian, que participou da minissérie Maysa, da TV Globo; e o músico Marlos Tocha, do grupo Inimigos da HP.

Pais de alunos também estarão nas rodas de bate-papo ajudando os estudantes na escolha da profissão, a exemplo do médico Maurício Hachul, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e da promotora Berenice Cristina Corrêa Cherubini, do Fórum Criminal da Barra Funda.

Os demais cursos abordados no Fórum de Profissões 2010 são Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Cinema, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Arquitetura, Programação Visual, Desenho Industrial, Farmácia Bioquímica, Veterinária e Economia.

Além do Fórum de Profissões, o Colégio São Luís promove palestras ao longo do ano sobre liderança e vocação e visitas a universidades.

Serviço

Fórum de Profissões 2010

Data: 17/8 (terça-feira), às 14h30

Local: Teatro e salas de aula do 4º andar

Endereço: R. Haddock Lobo, 400 – Cerqueira César