Colégio Santo Américo abre ‘vestibulinho’ para alunos novos

Foto: Alex Silva/AE

As escolas particulares da capital já estão com as inscrições abertas para 2012. No Colégio Santo Américo, zona sul de São Paulo, o processo de admissão para candidatos ao Ensino Médio (do 1º ao 3º ano) acontece em 26 de novembro. Para concorrer a uma vaga, os candidatos farão provas de português e matemática. As notas são classificatórias e eliminatórias.

A família do candidato deve comparecer até 22 de novembro ao colégio para fazer a inscrição, e pagar uma taxa de R$ 122. Há ainda vagas em alguns anos do Ensino Fundamental. Para dúvidas, o telefone é (11) 4084 1812.