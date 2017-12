Colégio Rio Branco oferece 40 bolsas para alunos de Ensino Médio

O Colégio Rio Branco oferecerá 40 bolsas de estudos para o 1º ano do Ensino Médio de 2014. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente para a prova seletiva até 12 de setembro pelo site da escola.

Serão destinadas 20 bolsas de estudos de até 100% para cada unidade do colégio, em Higienópolis e Granja Vianna. Será classificado quem tiver avaliação igual ou superior a 8,5. O programa é aberto a todos os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, da rede pública ou privada, e alunos da instituição também podem se candidatar.

O teste será composto por 60 questões de múltipla escolha, com foco em Matemática e Língua Portuguesa – igualmente divididas para as duas áreas, e uma redação. As provas serão feitas em 14 de setembro, de 8h às 12h30, nas unidades Higienópolis e Granja Vianna.

Mais informações: www.crb.g12.br