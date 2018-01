Colégio e Universidade Cruzeiro do Sul suspendem aulas após morte de fundador

As aulas do Colégio e da Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), em São Paulo, estão suspensas hoje e amanhã em razão do falecimento de Gilberto Padovese, sócio-fundador da mantenedora das instituições. As atividades acadêmicas serão retomadas na sexta-feira, 20.

Padovese tinha 74 anos e morreu nesta quarta-feira. Ele participava de reunião na reitoria do câmpus da Unicsul em São Miguel Paulista, na zona leste, quando sentiu-se mal. O professor foi levado a um hospital da região, mas não resistiu. Deixa esposa e dois filhos.

O velório está ocorrendo no Auditório Professor Fernando Henrique Cardoso, no câmpus Anália Franco da Unicsul, localizado à Avenida Regente Feijó, 1.295, no Tatuapé, zona leste.

Nesta quinta-feira, o corpo será velado a partir das 8h no Cemitério Parque do Morumby (Avenida Deputado Laércio Corte, 468 – Vila Andrade), com sepultamento previsto para as 15h.