Colegas de escola fazem prova da Fuvest na mesma sala

Janaína Barbosa dos Santos e Mariana Hipólito, ambas de 17 anos, estudam juntas desde a 5ª série do ensino fundamental e, neste domingo de vestibular da Fuvest, também vão ficar na mesma sala de provas, no prédio da Poli-USP. Elas tentavam acalmar uma a outra antes do início do exame.

“A gente se preparou o ano inteiro e claro que ficamos nervosas. Às vezes, acha que vai bem e pode acabar indo mal”, explicou Mariana, que tenta uma vaga em Psicologia.

Para Janaína, vestibulanda de Direito, “não tem como não ficar com medo”. “São poucas vagas e tem muita gente bem preparada”, afirmou.