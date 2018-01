Coca-Cola abre 30 vagas de estágio em três Estados

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2012 da Coca-Cola FEMSA, franquia da marca de refrigerantes que atua nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. São 30 vagas para estudantes de graduação dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação, Comunicação Social, Engenharias, Marketing, Publicidade & Propaganda e Psicologia. É necessário estar cursando os dois últimos de curso.

Os escolhidos terão um contrato de um ano, com possibilidade de prorrogação ou efetivação, e as vagas são para as cidades de São Paulo, Jundiaí, Belo Horizonte e Campo Grande. As áreas de atuação são as seguintes: Finanças, Recursos Humanos, Marketing, Compras, Supply, Planejamento Estratégico, Logística e Manufatura.

As inscrições podem ser feitas até o fim do ano por meio do site do programa de estágio da Coca-Cola.