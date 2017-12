Abertas inscrições de simulado que usa TRI

Estão abertas as inscrições para o simulado Enem do Sistema COC de Educação. A prova será aplicada nos dias 28 e 29 de agosto em mais de 200 cidades em todo País.

Para se inscrever, clique aqui.

O simulado vai contemplar as quatro áreas de conhecimento avaliadas pelo Enem: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. Além de obter a resolução comentada e o gabarito, o estudante poderá conferir, no site do simulado, o desempenho na prova com a Teoria da Resposta ao Item (TRI), conjuntos de modelos matemáticos utilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) na correção do exame.

Confira aqui a seguir a lista de cidades e escolas em que o simulado presencial será realizado.