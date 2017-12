CNPq lança prêmio para quem faz iniciação científica

A 8ª edição do Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científica, uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), encerra as inscrições no dia 13. O objetivo é premiar bolsistas que façam iniciação com fomento do CNPq – e que se destacaram durante o ano – e instituições participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).

O prêmio é realizado em parceria com a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Bolsistas do CNPq há pelo menos um ano que estejam em processo de renovação podem concorrer na categoria bolsista de iniciação científica.

Serão concedidas até nove premiações, distribuídas entre bolsistas das três grandes áreas do conhecimento: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; Ciências da Vida; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes.

Os três primeiros colocados de cada área receberão quantia em espécie, sendo R$ 3,3 mil para o terceiro lugar, R$ 4,2 mil para o segundo colocado e R$ 5,1 mil para o primeiro lugar, que também receberá bolsa de mestrado e passagem aérea com hospedagem para a participação na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 2011.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na categoria “mérito institucional”, concorrerão instituições que participam do PIBIC e que tenham bolsistas inscritos no Prêmio. A premiação caberá à instituição com maior índice de egressos do PIBIC titulados na pós-graduação, em cursos reconhecidos pela CAPES.

Os orientadores dos bolsistas agraciados serão convidados pelo CNPq a participarem da cerimônia de entrega, que será realizada durante as comemorações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, entre 18 e 24 de outubro deste ano.

As inscrições devem ser individuais e encaminhadas pelos bolsistas às Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, ou órgão similar, ou a Coordenação do PIBIC até o dia 13 de agosto. Os três melhores relatórios dos bolsistas de IC, um por grande área do conhecimento devem ser encaminhados pelas instituições ao CNPq, até 27 de agosto, pelo e-mail: premios@cnpq.br .

A ficha de inscrição e demais informações podem ser obtidas na página do Prêmio. O resultado será anunciado até o dia 30 de setembro no mesmo endereço.