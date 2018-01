CNPq divulga resultado de prêmio de iniciação científica

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT) divulgou nesta terça-feira, 28, o resultado do 8º Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científica. A entrega dos prêmios será no dia 18 de outubro, durante a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Confira os vencedores:

Mérito Institucional

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Ciências da Vida

1º lugar: Jessie Pereira dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

2º lugar: Edilene de Souza Costa, bolsista do Instituto Butantan e aluna da Universidade São Camilo

3º lugar: Raquel Raick Pereira da Silva, da Universidade Federal do Pará (UFPA)

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias

1º lugar: Ricardo Salviano dos Santos, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

2º lugar: Vinicios Pistor, da Universidade de Caxias do Sul (UCS)

3º lugar: Nayara Teodoro do Prado, da Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes

1º lugar: Pedro Henrique Witchs, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)

2º lugar: Danielle Roberta Dias, da Universidade Federal de Viçosa (UFV)

3º lugar: Cristina Aparecida Lima do Nascimento, bolsista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e aluna da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

A escolha dos premiados foi realizada por três comissões julgadoras, uma para cada grande área do conhecimento, que se reuniram em Brasília. A edição de 2010 registrou um aumento de 30% na participação das instituições de ensino e pesquisa e de 11% no número de bolsistas em relação à edição 2009. Ao todo, o CNPq recebeu 157 trabalhos.

A área com maior número de inscritos foi Ciências da Vida, 43; seguida por Ciências Exatas, da Terra e das Engenharias, 39; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes, 35. Participaram 90 instituições, sendo 71 universidades e 19 institutos de pesquisa.

Nesta edição, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) foi agraciada na categoria Mérito Institucional como a instituição do Pibic com maior índice de egressos titulados na pós-graduação em cursos reconhecidos pela Capes. Os três primeiros colocados de cada grande área foram contemplados pela categoria Bolsista de Iniciação Científica.

Premiação

A premiação para a categoria Bolsista de Iniciação Científica consiste em:

– quantia em espécie, para os três primeiros colocados de cada grande área do conhecimento, nos seguintes valores:

1º lugar – R$ 5.100,00

2º lugar – R$ 4.200,00

3º lugar – R$ 3.300,00

– bolsa de mestrado para o primeiro colocado de cada grande área do conhecimento;

– passagem aérea e hospedagem para permitir a participação do primeiro colocado de cada grande área do conhecimento na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 2011.