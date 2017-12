‘Clube dos lindão da FFLCH’ faz sucesso na web

Não é preciso ir à Cidade Universitária da USP, no Butantã, para saber quem são os alunos mais bonitos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). Os estudantes estão sendo fichados há 5 dias num blog que reúne foto e “currículo” dos rapazes e tornou-se a nova febre da internet: o ‘Clube dos lindão da FFLCH’.

O tumblr (clubedoslindaofflch.tumblr.com/) foi criado para concentrar informações sobre “os caras mais tchutchucos” da faculdade, segundo a descrição inaugural. De lá para cá, já foram publicadas cerca de cem “fichas técnicas” dos estudantes, com nome, curso e até militância política.

Um dos primeiros a aparecer na lista foi Thiago Aguiar, diretor na última gestão do DCE. O site informa que ele é aluno da “Sociais” (Ciências Sociais, para os não íntimos) e ligado ao Movimento Esquerda Socialista, do PSOL. O perfil, como é de praxe no ‘clube’, termina com uma cantada: “THI, VEM COMANDAR MINHA ASSEMBLEIA!”

A maioria dos alunos usa barba, o que gerou reclamações entre os visitantes do tumblr. “Vamos expandir os horizontes aí, rapaziada”, protestou um “anônimo” nos comentários.

As administradoras do site gostam de barba, mas não perdoaram o estudante conhecido como Pedro Testemunha, da “Filô” (Filosofia). “Olha, eu faria. Mas a barba tá meio grande, né lindo? VAMO APARÁ? AÍ SIM!”

Os imberbes também ganharam perfis. “Conhecido pelo ativismo numa ONG”, Henrique Parra Parra Filho, da Sociais, recebeu elogios porque, mesmo sem barba “tem borogodó”. “Rick, me chama de ONG e vem cuidar de mim!”, escreveram.

Alguns dos rapazes namoram, para tristeza das blogueiras. Mesmo assim, elas fazem o registro do ‘lindão’. Exemplo: Rafael Acerbi, da História, não está solteiro. Segundo o tumblr, ele tem uma namorada – “linda, por sinal”.

Sucesso

Ontem, quatro dias após a estreia, as administradoras comemoravam porque haviam recebido mais de 60 novas sugestões para o blog. Nesta madrugada, elas pareciam não acreditar: “HAHA gente, recebemos mais de 200 novas sugestões. Mas a gente trabalha e tem uma vida, entonces, fica lento o processo… TENHAM PACIÊEEEENCIA!”

O ‘clube’ deve render frutos. Um anônimo comentou esses dias: “Já estamos em Assembléia para construir um para o IFCH-Unicamp!” O IFCH é a versão campineira da FFLCH.