Clima relax na Uerj

*Por Daniela Amorim

RIO – Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), o clima está tranquilo e a maioria dos candidatos do Enem já entrou para a prova. O movimento no pátio da universidade começou cedo, por volta das 11 horas. Enquanto esperavam, muitos estudantes aproveitaram a oferta de uma barraca de massagem patrocinada por uma faculdade.

“Estava tensa, mas agora estou bem mais relaxada para a prova, muito mais prepararada. Acho que devia ter sempre massagem antes de prova, é muito bom”, disse Bruna Barbosa, de 16 anos, que disputa uma vaga em Comunicação Social.