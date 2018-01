Continua a tensão entre alunos e PMs

Apesar do fim dos confrontos diretos entre estudantes da USP e a Polícia Militar, os alunos continuam inconformados com a presença da PM no câmpus.

Alexandre Souza, que faz pós-graduação em Ciência Ambiental, disse que ficou espantado com a situação. “Às cinco e meia da tarde eu estava saindo do laboratório de pesquisa quando vi a Praça do Relógio cheia de gás lacrimogêneo e de pimenta. Estou na USP desde 94 e nunca vi uma ação tão repressiva assim.”

Os policiais estão concentrados em frente à reitoria, cercando-a para evitar aproximação dos estudantes.