Citi abre inscrições para Programa de Trainees

O banco Citi recebe inscrições para seu Programa de Trainees até o dia 30 de setembro, neste site. Podem concorrer a uma das 25 vagas previstas estudantes de diversos cursos que estejam no último ano da faculdade ou candidatos que tenham se formado no máximo em dezembro de 2008.

É preciso ter inglês fluente e disponibilidade para morar na cidade de São Paulo. A divulgação dos selecionados será na primeira semana de novembro. O programa tem início marcado para janeiro de 2011, com duração de 12 meses.

O processo seletivo terá testes online, dinâmica de grupo, entrevista individual e painel de avaliação com a diretoria. O valor previsto para a remuneração é de R$ 3.900, mais benefícios como o Free Choice (verba anual para ser utilizada em qualidade de vida) e 14º salário. O candidato tem ainda a oportunidade de escolher sua área de interesse durante o processo de seleção, junto a um profissional de Recursos Humanos.

Estágio

Ao longo do ano, o Citi também oferece vagas para estagiários. Recentemente, em paralelo ao programa existente, foi lançado um Programa de Formação de Estagiários, com duração de até dois anos, que inclui rotações a cada 6 meses. As inscrições podem ser feitas aqui.

O estágio abrange todas as áreas de formação e tem duração de até dois anos. A remuneração é de R$ 940,00 para estagiários que estejam cursando até o penúltimo ano e de R$ 1015,00 para alunos do último ano da faculdade. O plano de benefícios inclui 30 dias de férias, vale-refeição, vale transporte e seguro de vida.

Mídias sociais

Com o objetivo de ampliar os canais de comunicação com o público que está entrando no mercado de trabalho, o Citi Brasil estreia o perfil @CitiCarreira no Twitter. O internauta terá informações sobre como escrever um currículo, como se comportar em uma entrevista, participar de uma dinâmica de grupo, que roupa usar no trabalho ou o que fazer para conseguir um bom emprego.

A ferramenta também vai trazer informações específicas sobre o Citi, como abertura de vagas, como se candidatar ao processo seletivo, programas de trainees e estágios oferecidos pela empresa, plano de benefícios, em especial aqueles que possam ser um diferencial no mercado, como Free Choice, horário flexível, treinamentos e oportunidades de experiência internacional.