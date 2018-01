Cine Sabesp tem sessão gratuita para educadores neste sábado

O Cine Sabesp (rua Fradique Coutinho, 361, Pinheiros) terá uma sessão gratuita para educadores neste sábado, 19.

O filme “As Melhores Coisas do Mundo”, de Laís Bodanzky, será exibido às 10h30, sendo que os interessados devem chegar até as 10 horas no local. Os ingressos estão limitados à capacidade da sala (271 lugares).

Após a sessão haverá um debate com a participação do jornalista Gilberto Dimenstein – autor, em parceria com Heloísa Prieto, da série de livros “Mano”, que inspirou o filme.