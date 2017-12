“A semana passada foi corrida. Optei por fazer o simulado do Etapa e aí não tive o fim de semana pra descansar e dar uma desacelerada.

No cursinho os professores continuam superfirmes, passando um monte de matéria. E divulgaram a reposição das aulas que perdemos com o atraso do começo do 2º semestre, por causa da gripe suína. Vamos ter todos os simulados aos domingos e cinco sábados para repor conteúdo. Foi uma confusão total.

Vou me acostumar com essa nova rotina, estou animada e me sentindo mais bem preparada. Acho que porque estou voltando das férias, e também porque dá pra perceber que houve muita desistência, o que significa menos concorrentes no vestibular.”