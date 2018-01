Cinco mil tentam bolsa da Fundação Estudar

A Fundação Estudar recebeu 5.043 inscrições de interessados em concorrer a bolsas de estudos de graduação e pós-graduação no Brasil e no exterior no processo seletivo 2010. As incrições foram encerradas no dia 21 de março.

A listas de bolsistas escolhidos será divulgada até julho. Informações sobre o processo seletivo em curso podem ser obtidas pelo e-mail selecao@estudar.org.br.

As bolsas de estudo são oferecidas sem um número pré-determinado de vagas a cada ano e podem chegar a 95% do valor total do curso. Segundo a Fundação, os critérios para escolha dos bolsistas baseiam-se na excelência acadêmica, ética, espírito de liderança, empreendedorismo, pró-atividade, capacidade de realização e compromisso com o país.

Em 2009, 34 estudantes foram aprovados. Destes, 23 foram selecionados para graduação e 11 para pós-graduação. Quinze decidiram seguir seus estudos fora do Brasil.