CIEE tem 140 vagas em empresas na Grande São Paulo e capital

Estudantes do terceiro ao último ano de cursos de Engenharia, em qualquer área, podem se candidatar a mais de 140 vagas oferecidas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), para trabalhar em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, no Estado de São Paulo.

Do total, 62 oportunidades são para estagiar na Schneider Electric (distribuídas entre capital, e nas cidades de Sumaré e Guararema); 25 para atuação na Ericsson (Grande São Paulo e São José dos Campos) e 11 para a ABB (Guarulhos).

As vagas são para os mais diversos cursos de Engenharia – computação, civil, elétrica, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, materiais, mecatrônica, controle e automação, produção, telecomunicações e química. As empresas exigem conhecimentos de informática e de inglês em nível intermediário ao avançado.

As bolsas-auxílio podem chegar a mais de R$ 1.400, para jornada de 6 horas de estágio, de acordo com a empresa e o curso.

Os interessados devem se cadastrar no site do CIEE e fazer a inscrição nos banners de cada empresa, onde podem obter mais informações. Os processos seletivos serão realizados entre fevereiro e março. Além dessas vagas, há outras disponíveis no CIEE. Para concorrer, basta o estudante fazer a inscrição no portal ou, se já é cadastrado, verificar com o seu login aquelas adequadas ao seu perfil.