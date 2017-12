CIEE seleciona 50 estudantes para vagas de estágio na Klabin

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está recrutando candidatos para 50 vagas de estágio oferecidas pela Klabin S.A. Dessas, 23 vagas são para o Estado de São Paulo, incluindo capital (10), Jundiaí (8), Piracicaba (3) e Angatuba (2). As demais estão distribuídas entre Feira de Santana (BA), Goiânia (GO) e nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os candidatos podem se inscrever até sexta-feira, 13, neste site.

O público-alvo são estudante com formação prevista para julho de 2012, nos cursos de Engenharia (Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica, Química, de Produção, de Meio Ambiente ou de Automação e Controle), Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Internacionais e Relações Públicas. A empresa exige domínio de inglês e de informática.

A Klabin oferece bolsa-auxílio, assistência médica, café da manhã, vale-refeição de R$ 20/dia (somente na sede em São Paulo), restaurante na empresa (demais unidades), auxílio-transporte e seguro de vida. O estágio está previsto para começar em setembro.

A Klabin S.A. produz papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, além de toras para serrarias e laminadoras.