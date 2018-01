Ciee tem 79 vagas de estágio para alunos do ensino técnico

O Centro de Integração Empresa-Escola tem 79 vagas de estágio abertas para estudantes do ensino técnico, na capital paulista. Dessas, 59 são para técnico em Administração de Empresas, para as quais podem se candidatar estudantes do 1.º e do 2.º ano, com conhecimentos do pacote Office. Os valores de bolsa-auxílio variam de R$ 307 a R$ 700 para jornada de 4 horas.

As outras 20 oportunidades estão divididas entre os cursos técnicos de Contabilidade, Edificações, Eletrônica, Mecânica, Química e Secretariado. Os valores de bolsa-auxílio vão de R$ 290 a R$ 900, para jornada de 4 horas.

Além de auxílio-transporte e demais benefícios previstos em lei, algumas empresas oferecem, ainda, vale-alimentação ou refeitório no local e possibilidade de efetivação. Estudantes interessados devem se cadastrar no portal www.ciee.org.br. Quem já é cadastrado pode verificar as vagas no seu perfil pessoal.