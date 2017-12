CIEE promove curso de orientação vocacional

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu inscrições para o Laboratório da Orientação e Informação Profissional, curso de 16 horas de duração que busca auxiliar o estudante de ensino médio a escolher uma carreira aliada às suas preferências e habilidades pessoais. A atividade faz parte do Programa de Orientação Profissional, ministrado para turmas de no máximo 20 alunos.

O laboratório é composto por quatro encontros conduzidos por especialistas do CIEE. Ao final, os estudantes aprendem a elaborar um plano de desenvolvimento individual, para que possam avaliar sozinhos a compatibilidade do curso de escolha com suas competências e áreas de interesse.

O CIEE abriu turmas nos períodos da manhã e tarde, no Prédio-Escola CIEE (Rua Genebra, 65/67, Centro, São Paulo/SP). As inscrições podem ser feitas no site www.ciee.org.br.