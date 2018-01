CIEE oferece cursos gratuitos de TI

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 800 vagas abertas para a formação de turmas de nove cursos e duas oficinas de Tecnologia da Informação, todos gratuitos.

A carga horária dos cursos varia de 8 a 80 horas, enquanto as oficinas têm duração de 3 a 4 horas. Com 25 alunos por sala, as aulas são realizadas pela manhã (das 8h15 às 12h15) ou à tarde (das 13 às 17 horas) nos laboratórios de informática do CIEE (Rua Tabapuã, 445, 4º andar, Itaim Bibi).

Ao final dos cursos e das oficinas, os alunos recebem certificado ou declaração de participação. A sinopse dos programas e os pré-requisitos para participar estão disponíveis no site ciee.org.br, pelo qual os estudantes deverão fazer sua inscrição para as aulas.