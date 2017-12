CIEE oeferece curso gratuito para escolher carreira

O CIEE está com inscrições abertas para o seu novo Laboratório de Orientação e Informação Profissional. Durante o curso, gratuito, os participantes são auxiliados pelos especialistas do CIEE a identificar quais as áreas profissionais que oferecem as melhores oportunidades para cada tipo de perfil.

Com 16 horas de duração, a atividade conta com quatro encontros e integra a grade do Programa de Orientação e Informação Profissional (OIP), ministrado para turmas de, no máximo, 20 alunos no Prédio-Escola CIEE (Rua Genebra, 65/67, em São Paulo). Há turmas nos períodos da manhã e da tarde. Inscrições no site.