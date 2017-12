Chuva retarda fechamento de portões em provas de habilidades da Unesp

Por causa dos problemas decorrentes da chuva em São Paulo, a Unesp, que realiza hoje as provas de habilidades específicas, informa que os portões serão fechados 45 minutos após o horário marcado no manual do candidato

A prova de habilidades de artes visuais está marcada para as 14h – o portão só será fechado às 14h45. Pela manhã, a Unesp informa que adiou, também por 45 minutos, o fechamento do portão da avaliação para arte-teatro

Segundo a instituição, no período da manhã o índice de ausentes foi de 27,5% (35 ausentes e 92 presentes), inferior ao registrado em 2008 para o mesmo curso, de 49%.

O local da prova é o Instituto de Artes da Unesp, localizado na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271 – Barra Funda, em São Paulo.