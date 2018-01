Chuva para avenidas e prejudica acesso a locais de prova em BH

* Por Marcelo Portela

BELO HORIZONTE – O primeiro dia de provas do Enem aliado à chuva que atinge Belo Horizonte desde o início da manhã deixou o trânsito da cidade bastante congestionado, principalmente na região central e nas vias de acesso aos locais onde é realizado o exame.

Câmeras de monitoramento do tráfego da BHTrans, empresa de gerenciamento do trânsito na capital, mostraram avenidas como Nossa Senhora do Carmo e Amazonas praticamente paradas. No caso da Amazonas, uma das vias de acesso, por exemplo, ao maior câmpus da PUC e aos prédios do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), a situação é agravada por um acidente entre dois ônibus e uma Kombi que deixou 13 feridos e tumultuou o tráfego na altura do bairro Nova Suíça.

Outras partes da cidade, como o Elevado Castelo Branco e a Praça Raul Soares, que dão acesso ao câmpus da UFMG, também têm trânsito bastante lento. Esse, segundo a estudante Izabela Abrahão, de 18 anos, foi o que a levou a chegar à UFMG poucos minutos antes do fechamento dos portões. “O caminho estava todo congestionado”, afirmou, ainda ofegante.