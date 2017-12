Chuva fina faz estudantes saírem mais cedo em BH

Uma chuva fina e constante obrigou milhares de candidatos a saírem mais cedo de casa para o primeiro dia da prova do Enem em Belo Horizonte. Na capital mineira, 83.285 candidatos estão inscritos no Enem 2009. Éder de Oliveira, de 20 anos, pretende usar a nota do Enem para conseguir uma bolsa do ProUni. “Minha renda é baixa e é o modo mais fácil de eu conseguir ingressar numa faculdade”, disse Éder, que deixou a zona norte da cidade e uma hora antes do início das provas já aguardava na porta de um pré-vestibular da região central. “Com a chuva fiquei com receio de chegar atrasado.”

