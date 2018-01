Chuva faz candidatos chegarem mais cedo em BH

BELO HORIZONTE – Uma chuva fina desde o início da manhã complicou a vida de estudantes que vão participar do Enem em Belo Horizonte. Para tentar evitar o trânsito, centenas de candidatos já estavam a postos para iniciar as provas quando os portões dos prédios da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram abertos, às 12h deste sábado.

Segundo a BHTrans, empresa que gerencia o trânsito na capital, porém, não há pontos graves de retenção no tráfego, com exceção da Avenida Amazonas, na região oeste da cidade, onde um acidente deixa o fluxo mais lento.

Mesmo assim, a estudante Jenifer Cristine, de 17 anos, chegou ao campus da UFMG mais de duas horas antes do início do exame, marcado para as 13h. Mesmo sendo uma das primeiras para entrar, ela considera que já chega em desvantagem diante de outros estudantes. Isso porque Jenifer é aluna da rede estadual de ensino e ficou mais de dois meses sem aula devido a uma greve dos funcionários da Educação em Minas.

“Tentei estudar em casa enquanto estava sem aula, mas não é a mesma coisa. A gente tem dúvidas e não tem um professor para explicar. Não dava para perguntar à minha mãe, porque ela parou de estudar na quinta série”, contou a jovem, que tentará uma vaga em Psicologia. “Jantei livro ontem, mas não sei se vai dar”, desabafou.