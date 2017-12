Os candidatos do Enem em Ribeirão Preto enfrentaram chuva, ainda que fraca, e trânsito complicado na região central. Seis deles não conseguiram chegar antes do fechamento dos portões na unidade do COC do centro. Natan Ferreira, 23 anos, disse ter saído de casa com uma hora de antecedência, mas acabou se atrasando por causa do trânsito. “A chuva provocou congestionamentos.” (Guto Silveira, especial para o Estadão.edu)

