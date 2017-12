Chuva atrapalha saída de candidatos em São José dos Campos

* Por Gerson Monteiro, especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Um forte temporal, que comecou as 16h45, atrapalha a saída dos candidatos dos locais de prova. Estudantes que aguardavam fora do prédio da escola Estevam Ferri precisaram retornar ao interior do edifício por conta da chuva. Apesar da correria inicial, nao há registro de ocorrências com quem ainda permanece nas salas. Diversas ruas proximas ficaram congestionadas pela quantidade de carros que vieram buscar os candidatos.