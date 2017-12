Chuva atrapalha entrada de candidatos em Sorocaba

* Por José Maria Tomazela

SOROCABA – O terceiro dia de provas da segunda fase da Fuvest começou sob muita chuva. O risco de atrasar por causa do trânsito fez com que a maioria dos candidatos antecipasse a chegada ao prédio da Universidade Paulista (Unip), local dos exames, mas não havia espaço para abrigar a todos até a abertura do portão. Os estudantes se espremeram sob uma marquise para escapar da chuva. Houve confusão no trânsito, já que muitos veículos permaneciam estacionados no acesso em razão da chuva.

A estudante Sônia Balbani, de 17 anos, entrou com as roupas molhadas para fazer a prova. “A organização podia ter aberto o portão antes hoje para evitar que a gente ficasse na chuva”, reclamou. Depois de passar pelo portão, os candidatos ainda tiveram de caminhar cerca de 200 metros até o local da prova.