Chuva atrapalha chegada de candidatos ao Vale do Paraíba

* Por Gerson Monteiro, especial para o Estadão.edu

TAUBATÉ – Os 7.386 candidatos que participam da primeira fase da Fuvest neste domingo no Vale do Paraíba enfrentam mau tempo. Chove em toda a região desde a tarde de sábado. As cidades de Taubaté, São José dos Campos e Lorena somam sete locais de prova.

Para garantir que a chuva não o atrapalhasse, o candidato Jessé de Jesus, 19 anos, de Ubatuba (SP), chegou ao local de prova em Taubaté pouco depois das 10h. Ele, que se preparou sem a ajuda de cursinho, disse estar confiante para uma boa prova. “Antes eu estava desorganizado, agora espero chegar à segunda fase”, comentou. É sua segunda tentativa na Fuvest para o curso de Engenharia Mecânica.

Ansiosa, a estudante Amanda Viviane dos Santos, de Campos do Jordão (SP), aproveitou a chuva e o baixo movimento de candidatos antes das 11h para revisar matemática. “Matemática é o meu maior desafio”, explica. Ela concorre a uma vaga no curso de Publicidade e Propaganda.