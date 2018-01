Chegou a prova da Fuvest

Por Elida Oliveira

O vestibular da Universidade de São Paulo, USP, começa hoje às 13 horas em 112 locais de provas em mais de 15 cidades do interior de São Paulo e litoral, na capital e em outros estados, como Paraná, com prova em Curitiba, Minas Gerais, com prova em Belo Horizonte, além do Distrito Federal, com prova em Brasília.

A Fuvest 2010 recebeu nesse ano 128.155 inscrições de candidatos interessados em concorrer às 10.812 vagas da instituição.

Os aprovados na primeira fase terão seus nomes divulgados no dia 14 de dezembro, pelo site da Fuvest e aqui, no blog do Estadão.edu. Também serão informados os locais de exame para a segunda fase, que acontece de 3 a 5 de janeiro.

Os 128.155 inscritos concorrem a 10.812 vagas da Universidade de São Paulo (10.622 vagas), da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (100 vagas) e da Academia de Polícia Militar do Barro Branco – APMBB (30 vagas no Quadro Feminino e 60 vagas no Quadro Masculino). Neste ano, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, oferece 15 vagas a mais, indo de 30 para 45.

O processo seletivo desse ano mudou: a primeira fase passa a ser eliminatória e a nota não conta para o desempenho final do candidato. Aqueles que optaram pelo uso do Enem, no entanto, terão acrescentada um percentual da nota da primeira fase ao desempenho final. Esta medida foi tomada após o adiamento do Enem.

Os inscritos devem ficar atentos ao horário. Os portões abrem às 12h30 e fecham às 13 horas. A prova começa às 13 horas. Para evitar transtornos, é recomendável chegar antes das 12h30. A saída só será permitida após as 16 horas.

O que levar

Original do documento de identidade

Caneta esferográfica azul ou preta

Lápis nº 2

Borracha

Água

Alimentos.

O que não levar

Equipamentos eletrônicos como bips, pagers, celulares, calculadoras, computadores e assemelhados não terão uso permitido dentro do local de prova.