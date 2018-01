“Está chegando o momento mais esperado: o vestibular da Fuvest. Bate uma ansiedade, mas estou tranquila e confiante.

É como meu pai me disse: tive o jogo inteiro para fazer os gols, e chegou a hora dos pênaltis (e acho que marquei vários gols durante o ano). Estou focada nesta semana nas questões que tenho mais dificuldade, além de ter feito provas anteriores.

Não corrigi a prova da Unicamp, que fiz no domingo. Acho que fui bem, mas não vou corrigir para não sofrer por antecedência. Nem de tristeza, nem de angustia.

Na sexta-feira tem a festa do cursinho, com show da banda de alunos e dos professores. Vai ser ótimo para desestressar. Durante todo o ano eu não sai de balada, só nas férias. E essa festa é muito boa! Fui no ano passado e adorei. Só espero que no ano que vem eu vá apenas como visitante!!

Neste domingo é a hora! Desejo boa sorte a todos aqueles que vão fazer a Fuvest, que realizem uma boa prova. O que tinha de ser feito, já foi. Basta colocar na prova o que a gente já sabe. E boa sorte!”